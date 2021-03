Naddźwiękowy Tupolew - Rosjanie z pomocą Arabów budują supermaszynę

Rosjanie łączą siły z firmą Mubadala ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Celem jest opracowanie od podstaw naddźwiękowego samolotu pasażerskiego.

Nowy samolot, który powstanie w ramach współpracy Rosjan z firmą Mubdala będzie rozwijany w dwóch wariantach: jako ośmiomiejscowy odrzutowiec biznesowy oraz samolot komercyjny dla 30 pasażerów. Pierwsze projekty mają pojawić się jeszcze do końca 2021 roku - pisze portal Simpleflying.

"Naddźwiękowy Tupolew"

Partnerstwo pomiędzy wspomnianymi podmiotami zostało po raz pierwszy ogłoszone pod koniec lutego bieżącego roku. Harmonogram wprowadzenia nowej koncepcji do obiegu był napięty, a celem od początku było przedstawienie klarownej specyfikacji do końca 2021, maksymalnie do początku 2022 roku. Prezydent Władimir Putin już od jakiegoś czasu myślał o budowie nowego, naddźwiękowego samolotu. Już w styczniu 2018 roku Putin w wypowiedzi dla RT donosił, iż Rosja ma plany budowy podobnej konstrukcji. Wszystko to ze względu na zmianę gospodarczą w kraju oraz nieistniejący już problem związany z ceną lotów naddźwiękowych w przypadku samolotów pasażerskich. Rok później, Rosja ogłosiła plany opracowania przez ZAK nowego samolotu naddźwiękowego.

Jeśli plany dojdą do skutku, to konstrukcja tego typu będzie pierwszym naddźwiękowym modelem zbudowanym przez Rosjan od ponad 50 lat. Wcześniej rywalem Concorde’a był samolot Tupoloew Tu-144, ale nigdy nie odniósł on komercyjnego sukcesu - więcej informacji o Tu-144.

Co zaoferują Rosjanie?

Zdjęcie Koncept ma powstać do końca 2021 roku / materiały prasowe

Parametry nowego samolotu naddźwiękowego zostały już wstępnie określone. Cała konstrukcja ma latać z prędkością od 1,5 do 1,8 Macha - przez co najmniej 4 godziny. Jednym z kluczowych problemów pozostaje silnik. Rosja nie posiada obecnie odpowiedniego silnika. Dostępne konstrukcje nie spełniają z kolei wymogów stawianych samolotom komercyjnym.

Rosja twierdzi, że transport naddźwiękowy stał się realną opcją. Jak będzie? Tego nie wiadomo.

