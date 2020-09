NASA cofnęła dziewiczy lot swojego naddźwiękowego samolotu X-59 Quiet Supersonic potwierdzając tym samym, iż misja nie odbędzie się jak pierwotnie zaplanowano, w 2021 roku.

Zdjęcie NASA X-59 /materiały prasowe

Obecnie Agencja zajmuje się montażem nowocześniejszego silnika i konstrukcji nadwozia, które ostatecznie ma pomóc w rozwiązaniu jednego z największych problemów jakie miał chociażby Concorde.

NASA we współpracy z Lockheed Martin uważa, iż jest w stanie maksymalnie zniwelować odgłos przekraczania dźwięku przez swój samolot. W tym celu firma wykorzysta także specjalnie skonstruowany silnik F414-GE100 opracowany przez General Electric.

Zamiast polecieć w 2021 roku, oczekuje się, że naddźwiękowy samolot NASA wykona swój pierwszy lot do końca lata 2022 roku. Testy naziemne powinny rozpocząć się około 12 miesięcy wcześniej. Skrzydło X-59 wymaga bowiem ukończenia oraz poprawnego montażu i przymocowania go do kadłuba.

NASA twierdzi, iż obecnie znajduje się w połowie drogi do ukończenia budowy X-59. Na finalny efekt trzeba będzie więc jeszcze poczekać.