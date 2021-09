Latający samochód niemieckiej firmy odbył pierwszy lot

Niemieckie przedsiębiorstwo Lilium już od pewnego czasu jest w trakcie opracowywania innowacyjnych pojazdów eVTOL, napędzanych ekologicznymi silnikami elektronicznymi. Maszyny pionowego startu i lądowania mają w przyszłości zasilić floty komunikacyjne największych miast na świecie. Niedawno firma zaprezentowała materiał z testowym lotem jednej z nich.

Nowy samolot od Lilium ma być krokiem milowym w rozwoju segmentu latających taksówek. Cała konstrukcja posiada 7 miejsc pozwalających zabrać na pokład ograniczoną załogę. Pojazd miałby być w stanie przelecieć około 240 kilometrów przy zachowaniu prędkości na poziomie 280 kilometrów na godzinę. Co ciekawe - nowy projekt wykorzystuje do ruchu 36 małych wentylatorów kanałowych zamiast większych otwartych wirników. Ma to za zadanie wytworzyć mniejszy opór powietrza w trakcie lotu, co przełoży się na wydajność.

Poniższy film prezentuje pierwszy, testowy lot opisywanej maszyny. Konkretnie mowa o prototypie piątek generacji. W niedalekiej przyszłości Lilium chce stworzyć sieć startową na Florydzie z potwierdzeniem budowy 14 małych portów, które posłużą zarówno do startu, jak i lądowania.

