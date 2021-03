Firma Honeywell stworzyła nowy turbogenerator, który będzie zasilany paliwem odrzutowym, olejem napędowym oraz alternatywnymi paliwami – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czytamy w serwisie Flyingmag.

Zdjęcie Honeywell opracowuje nowy turbogenerator /materiały prasowe

Nowy turbogenerator firmy Honeywell został zaprojektowany specjalnie dla dronów z napędem hybrydowym, taksówek powietrznych oraz samolotów regionalnych. Wraz ze zwiększonym naciskiem na tworzenie "zielonej energii", firma chce spróbować stworzyć technologię, która skutecznie zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Honeywell Aerospace ogłosiło opracowanie turbogeneratora, który mógłby finalnie zasilać silniki elektryczne do wspomnianych pojazdów.

Jednostka ta została specjalnie zaprojektowana do zasilania silników elektrycznych o dużej mocy i do ładowania akumulatorów samolotów miejskich, takich jak hybrydowo-elektryczne drony ładunkowe czy taksówki powietrzne. Turbogeneratory od Honeywell mają zapewnić bezpieczny, lekki pakiet do obsługi rozwijających się segmentów technologii, a sama firma chce także sprostać oczekiwaniom swoich klientów.

Honeywell prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma potencjalnymi klientami na temat swoich produktów turbogeneratorów - firma podpisała także protokół ustaleń z Faradair Aerospace - brytyjską firmą, która opracowuje projekt Bio Electric Hybrid Aircraft, czyli nic innego, jak hybrydowy samolot. Turbogenerator od Honeywell ma przyczynić się do możliwości transportu nawet do 18 pasażerów.

Zdjęcie Trafi on do elektrycznych samolotów / materiały prasowe

Honeywell spodziewa się, iż będzie w stanie zaprezentować swoją technologię na szerszą skalę jeszcze na przestrzeni 2021 roku. Firma przygotowuje się także do stworzenia pełnoprawnej, komercyjnej wersji swojego turbogeneratora.

