Futurystyczny ekranoplan zdolny do przewożenia 12 pasażerów

Ekranoplan to rodzaj pojazdu łączącego zalety samolotu oraz statku wodnego. Porusza się on na niewielkiej wysokości ponad taflą wody, wykorzystując w tym celu efekt przypowierzchniowy. Polega on na tym, że skrzydła pojazdu lecącego nad ziemią lub wodą, w odległości równej w przybliżeniu połowie długości skrzydła, wytwarzają większą siłę nośną niż podczas lotu na większej wysokości.

Właśnie na taką konstrukcję zdecydowało się międzynarodowe studio RDC Aqualines, które niedawno zaprezentowało swój pojazd o nazwie Aqua.

Aqua to 22-metrowy ekranoplan, zdolny do szybkiego transportu 12 pasażerów lub całkiem pokaźnego ładunku. Konstrukcja osiąga maksymalną prędkość 200 km/h, łącząc zalety elektryczno-wodorowego silnika hybrydowego. Statek jest napędzany silnikiem o mocy 600 KM, co daje mu maksymalny zasięg 600 km (373 mil) przy pełnym obciążeniu.

Reklama

Konstrukcja jest specjalnie przystosowana do pokonywania krótszych, turystycznych odległości. Silnik o mocy 600 KM przy pełnym obciążeniu, umożliwia pokonanie maksymalnie 600 kilometrów zasięgu, przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu Aqua nada się także w przypadku zadań operacyjno-poszukiwawczych.



Wideo youtube

Firma poinformowała, że pojazd będzie dostępny w sprzedaży już w 2024 roku. RDC Aqualines liczy na duże zainteresowanie wśród przewoźników komercyjnych oraz służb lotniczych.