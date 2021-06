Firma z Singapuru opracowuje samolot napędzany energią wodorową

HES Energy Systems z siedzibą w Singapurze opracowuje maszynę, która ma być pierwszym na świecie regionalnym samolotem pasażerskim działającym w oparciu o energię wodorową. Konstrukcja została nazwana jako Element One.

Zdjęcie Element One - render / materiały prasowe

HES Energy Systems po raz pierwszy ujawniło plany rozwoju Element One w 2018 roku. Spółka-córka tegoż przedsiębiorstwa ogłosiła rozwój bezzałogowego samolotu napędzanego wodorem, który ma przelecieć przez południowy Atlantyk. Według analiz z raportu udostępnionego przez MarketsandMarkets, do 2030 roku rynek samolotów opierających się o rozwiązania wodorowe będzie warty 7,4 miliona dolarów.

HES Energy Systems twierdzi, iż będzie chciało wykorzystać wszystkie ze swoich możliwości, aby stworzyć samolot na wodór z dużym potencjałem. Cały projekt Element One ma być jednocześnie cichy, spersonalizowany i co najważniejsze - zeroemisyjny. Jak to będzie działać?

Element One wykorzystuje do działania ultralekkie ogniwa paliwowe na wodór, które są w stanie dostarczyć moc na poziomie około 500 Wh/kg całego samolotu. Element One jest konstrukcją modułową, która zapewnia bezpieczny montaż elementów i spore możliwości personalizacji, w zależności od poszczególnych zamówień.

Chociaż firmy z Singapuru ujawniła niewiele ze specyfikacji samego samolotu przyszłości, to możemy już zobaczyć pierwsze rendery pokazujące prawdopodobny wygląd Element One. Fotografia przedstawia samolot z 14 śmigłami.

Jest jednak pewien problem: na pokład Element One wejdzie maksymalnie 4 pasażerów, a sam zasięg lotu oscyluje w granicach 5000 kilometrów, w zależności od rodzaju wybranego paliwa. Samolot HES Energy Systems tankuje się do pełna w mniej niż 10 minut.

Firma z Singapuru prowadzi obecnie rozmowy z przemysłowymi producentami wodoru w celu przetestowania energooszczędnych systemów tankowania wykorzystujących energię odnawialną do działania.

Pierwszy latający prototyp Element One ma powstać jeszcze przed 2025 rokiem. Firma poinformowała, iż będzie udostępniała wszystkie informacje na temat jego rozwoju na bieżąco.