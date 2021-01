Samoloty nie są odporne na takie zjawiska jak błyskawice. Co się stanie, kiedy piorun uderzy w poszycie samolotu podczas lotu?

Zdjęcie Co się stanie, kiedy piorun uderzy w samolot? /123RF/PICSEL

Błyskawice trafiają samoloty częściej niż mogłoby się wydawać. Pomimo swojej odporności na niektóre warunki pogodowe, burze wciąż stanowią zagrożenie dla latających statków powietrznych. Co dzieje się z kadłubem samolotu, kiedy trafi w niego piorun?

Błyskawice, które trafiają w samolot najczęściej inicjowane są przez krawędź natarcia znajdującą się bezpośrednio na skrzydłach. W ten sposób jonizowanie stwarza większą szansę na uderzenie pioruna. Osoby lecące w samolocie, które doświadczyły uderzenia pioruna mogą zobaczyć niewielką poświatę na końcach skrzydeł - powoduje ją wspomniana jonizacja otaczającego powietrza.

Nowoczesne samoloty posiadają specjalne systemy ochrony przeciwpiorunowej. W niektórych przypadkach samo uderzenie błyskawicy może spowodować namagnesowanie się ferromagnetycznych części kadłuba i poszycia, jednak w większości przypadków całość jest odporna na błyskawice.

Jak samoloty są chronione przed uderzeniem pioruna? Starsze samoloty posiadają metalowe części, które są wystarczająco grube i dzięki temu są odporne na uderzenia - dzięki ich grubości chronione są także wewnętrzne elementy samolotu. Nowe samoloty są jednak skonstruowane w większości z części kompozytowych. W tym przypadku producenci podejmują odpowiednie środki zabezpieczające, takie jak ekranowanie, uziemienie oraz tłumienie przepięć na częściach elektronicznych znajdujących się bezpośrednio pod i nad kadłubem samolotu.

Podczas projektowania, producenci samolotów testują materiały, aby sprawdzić czy posiadają one odpowiednią ochronę przeciwpiorunową. W większości przypadków uderzenie pioruna może nie zostać nawet zauważone przez samych pilotów - sytuacja wychodzi na jaw dopiero na ziemi, bezpośrednio po lądowaniu. Do incydentów związanych z piorunami dochodzi najczęściej na wysokości od 5000 do 15000 stóp nad ziemią.

Po incydencie samolotu Pan Am, który eksplodował w locie po zapaleniu się oparów paliwa, branża lotnicza wzmocniła konstrukcję samolotów samolotów sprawiając, iż zbiorniki przechowujące paliwo są na tyle wytrzymałe, aby przeciwstawić się ewentualnym przepaleniom po uderzeniu błyskawicy.

Odkąd zaczęto rejestrować incydenty związane z piorunami, tylko 8 na 3000 z nich miało poważniejsze konsekwencje dla bezpieczeństwa lotu. W większości przypadków uderzenia błyskawic w kadłub samolotu są niegroźne i bardzo rzadko powodują poważniejsze uszkodzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu załogi i pasażerów.