Chińczycy coraz większym wyzwaniem dla Boeinga i Airbusa

Oficjalny rywal Boeinga i Airbusa, chiński COMAC podpisał pierwszą umowę na dostawę samolotów średniego zasięgu. To pierwszy komercyjny kontrakt producenta.

Zdjęcie COMAC C-919 /AFP

Pierwszym klientem Commercil Aircraft Corporation of China będą linie lotnicze China Eastern Airlines - jedna z największych chińskich linii lotniczych, z siedzibą w Szanghaju. Linia podpisała umowę na dostawę pięciu odrzutowców C-919. Pierwszy z nich ma zostać dostarczony jeszcze w tym roku. Po odebraniu samolotów, zostaną one wysłane do pracy przy połączeniach krajowych.

COMAC to państwowa, chińska firma założona w 2008 roku. Jej celem jest wyprodukowanie pierwszego, komercyjnego samolotu pasażerskiego w Chinach. Samolot COMAC po raz pierwszy wszedł do produkcji w 2015 roku i wykonał dziewiczy oblot w 2017 roku.

Większość technologii stosowanych w C-919 pochodzi z amerykańskich rozwiązań, które zostały importowane do Państwa Środka. C-919 ma mieć niemieckie podwozie, francusko-amerykańskie silniki i austriackie wnętrze.

Chińskie media opisują nowe zamówienie jako spełnienie "kolejnego, chińskiego marzenia".

