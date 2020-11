Boom Supersonic przetestuje naddźwiękowy samolot

Boom Supersonic poinformowało, iż ma zamiar przetestować swój naddźwiękowy samolot już na początku 2021 roku. Konstrukcja będzie w stanie latać z prędkością około 2,2 Mach.

Zdjęcie Boom Supersonic XB-1 /materiały prasowe

XB-1 to projekt, który rozwijany jest od dłuższego czasu. Konstrukcja docelowo ma latać z prędkością 2,2 Mach, czyli około 2,5 tysiąca kilometrów na godzinę. Pierwsze testy według Boom mają zostać przeprowadzone już w 2021 roku. Po raz pierwszy samolot został zaprezentowany w październiku 2020 roku, a długość jego kadłuba wyniosła 22 metry.

Boom Supersonic pracuje także nad większym projektem o nazwie Overture - w tym przypadku firma chce postawić na większe samoloty pasażerskie, które również będą w stanie latać z prędkością większą od dźwięku. Przykładowa podróż pomiędzy Montrealem a Paryżem ma trwać w tym przypadku około 3 godzin i 45 minut - to znacznie szybciej niż to, co są nam w stanie obecnie zapewnić konwencjonalne samoloty.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy przelot XB-1 odbędzie się już za kilka miesięcy.