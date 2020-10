Boom prezentuje Supersonic XB-1 - naddźwiękowy supersamolot

Firma Boom zaprezentowała samolot Supersonic XB-1, czyli pierwszy demonstrator technologii, który będzie w stanie przekroczyć prędkość dźwięku.

Boom Supersonic XB-1 to samolot naddźwiękowy, który według szefa marki Blake’a Scholla ma uczynić świat bardziej dostępnym miejscem. To także pierwszy, niezależnie opracowany odrzutowiec, który będzie w stanie przekroczyć prędkość dźwięku. Wraz z XB-1, Boom Supersonic pokazuje swoje postępy w opracowywaniu pierwszego, komercyjnego samolotu pasażerskiego Overture. Overture nie jest jednak gotowe jako projekt do zaprezentowania szerszej publiczności - na tego typu wydarzenie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Supersonic XB-1 został stworzony z myślą o szybkości. Kadłub samolotu został zaprojektowany z myślą pod kątem wydajności aerodynamicznej przy dużych prędkościach. Samolot zawiera także płatowiec z kompozytu węglowego, który jest w stanie wytrzymać ekstremalne obciążenia oraz temperaturę. Do napędzania całej konstrukcji firma Boom wykorzystuje trzy silniki General Electric J85-15. XB-1 posiada około 21 metrów długości i jest w stanie pomieścić obecnie tylko pilota. Nowy prototyp będzie jednak w stanie zabrać około 44 pasażerów na pokład.

Więcej szczegółów dotyczących modelu Supersonic XB-1 można zobaczyć na materiale wideo poniżej.

Wideo Introducing XB-1—Boom

Drugi film udostępniony przez firmę pokazuje minutowe wprowadzenie do jednostki XB-1.

Wideo On the runway | XB-1 Rollout

Co ciekawe, szefostwo marki Boom twierdzi, iż Supersonic XB-1 będzie w stanie dotrzeć w dowolne miejsce na Ziemi w ciągu maksymalnie czterech godzin w cenie maksymalnie 100 dolarów za bilet.

Zdjęcie Supersonic XB-1 / materiały prasowe

Testy samolotu XB-1 mają rozpocząć się już w 2021 roku. Samolot demonstracyjny będzie osiągał prędkości na poziomie 1,3 Macha. Cały projekt jest jednak znacząco opóźniony - pierwsze loty XB-1 z pasażerami na pokładzie miały odbyć się w 2020 roku. Zapewne na tego typu wydarzenie będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej dwa lata.