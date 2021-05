Boeing z problemami przy konstrukcji Air Force One

Amerykańska firma spóźni się z dostawą dwóch nowych samolotów Air Force One. Obie konstrukcje pozostają w budowie.

Zdjęcie Air Force One /AFP

Według serwisu Defensenews, Boeing poinformował o opóźnieniach, które dotkną dwa nowe samoloty Air Force One. Obie konstrukcje mają obecnie pozostawać w budowie. To nie pierwsza tego typu informacja. Już w kwietniu bieżącego roku Boeing informował o obciążeniu programu VC-25B kwotą 318 milionów dolarów. Te pieniądze miały pozwolić na przekształcenie dwóch Boeingów 747 w nowe samoloty prezydenckie, które od lat są oznaczone jako Air Force One.

To nie koniec kłopotów Boeinga. Kilka tygodni przed obciążeniem programu nowymi kosztami, Amerykanie zrezygnowali z kontraktu z GDC Technics. Firmą, która miała być odpowiedzialna za stworzenie wnętrza nowych samolotów. Co ciekawe, przedsiębiorstwo z Teksasu twierdziło, iż to nie ono, a Boeing jest problemem ze względu na pojawiające się opóźnienia podczas całej operacji.

Ostatecznie, Siły Powietrzne USA cały czas analizują harmonogram programu. Pierwotnie, nowy Air Force One miał zostać dostarczony do służby w 2024 roku. Boeing chce mieć pewność, że najważniejsza część samolotu, czyli jego wnętrza zostanie dopracowana oraz ukończona bez żadnych przeszkód. Rzeczniczka amerykańskiego giganta lotniczego nie przekazała większej ilości na ten temat i odmówiła wskazania firmy, która będzie nowym podwykonawcą w zakresie tworzenia wnętrza w Air Force One.

Zdjęcie Air Force One w locie. Jest to jeden z najbardziej znanych samolotów na świecie / 123RF/PICSEL

Szacuje się, że program związany z rozwojem nowych samolotów Air Force One osiągnie wartość na poziomie około 5,3 miliarda dolarów. Wszystko to po uwzględnieniu kosztów dodatkowych, takich jak hangary czy poprawione instrukcje techniczne. Do tej pory Amerykanie odnotowali straty w programie na poziomie 486 milionów dolarów. Wszystko to przez pandemię koronawirusa.

Przebudowa Boeinga 747 na samolot Air Force One nie jest prosta. Odrzutowce wymagają bowiem znacznego ulepszenia - na zewnątrz i wewnątrz.