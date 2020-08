FAA opublikowało listę zmian, które Boeing będzie musiał wprowadzić do samolotu 737 Max.

Po ponad roku uziemienia, w końcu wiadomo, co dokładnie będzie musiał zmienić Boeing w 737 Max, aby samolot mógł zacząć ponownie latać. We wstępnych ustaleniach opublikowanych na początku sierpnia, FAA zwraca uwagę na ogrom pracy związanej z ponowną certyfikacją. Po wyliczeniu kilkunastu czynników, które mogły przyczynić się do dwóch katastrof samolotu 737 Max, FAA uważa, iż plan działania Boeinga jest spójny oraz możliwy do zrealizowania. Proponowane przez amerykańską firmę zmiany w projekcie 737 Max oraz w samych procedurach dla załogi mają złagodzić obawy związane z bezpieczeństwem opisywanego samolotu.

Boeing nie tylko poprawi samo oprogramowanie samolotu, ale dostosuje się również do zaleceń FAA, która wymaga przeszkolenia załóg w zakresie zaktualizowanych procedur oraz nowych list kontrolnych. Boeing będzie musiał zaktualizować, sprawdzić i ponownie certyfikować każdy istniejący samolot 737 Max.

Firma rozprowadzi także specjalne materiały szkoleniowe dla wszystkich linii lotniczych.