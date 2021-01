Firma Boeing poinformowała, iż do 2030 roku wszystkie samoloty firmy będą latały w oparciu o paliwa zrównoważone. To bezpieczne przejście na rozwiązania zmniejszające emisję zanieczyszczeń.

Zdjęcie Boeing 777X /AFP

Zrównoważone paliwa lotnicze są wytwarzane z takich materiałów, jak między innymi oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, odpady rolnicze oraz leśne, a także odpady domowe nienadające się do recyklingu. Krok Boeinga jest także niezbędny do tego, aby przemysł osiągnął swój cel, jakim jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Reklama

W tej chwili przepisy mówią, iż samoloty mogą korzystać z mieszanki 50/50 - konwencjonalnych paliw odrzutowych oraz paliw odnawialnych. Boeing i inne firmy będą musiały współpracować z organami regulacyjnymi, aby wykazać, że można bezpiecznie podnieść wspomniany limit.

Zaangażowanie ma być spore - firma daje sobie bowiem niecałą dekadę do tego, aby osiągnąć cel we wszystkich samolotach. Boeing nie ma zamiaru się poddawać i jest gotowy również na pokrycie wszystkich kar, które mogą zostać nałożone na producenta przez organy regulacyjne.