Bill Gates o tym, dlaczego nie możemy mieć elektrycznych samolotów

Bill Gates podzielił się swoim zdaniem na temat elektrycznych samolotów. Przedsiębiorca wymienił kilka powodów, dla których tego typu konstrukcje nie mają szansy powodzenia.

Zdjęcie Koncept elektrycznego samolotu Airbusa /materiały prasowe

Elektryfikacja trafia do coraz większej ilości pojazdów. Wiele firm przygląda się temu, w jaki sposób można by umieścić silnik elektryczny bezpośrednio w mniejszych samolotach. Bill Gates twierdzi, że potrzeba około 35 razy więcej baterii od ilości samego paliwa, aby wytworzyć taką samą energię w przypadku silnika odrzutowego. Im więcej mocy będzie potrzebował samolot, tym cięższy stanie się on za pośrednictwem samego akumulatora. Może się okazać, że w przypadku nieco większych konstrukcji, sam samolot nie będzie w stanie oderwać się od ziemi.

Obecnie najlepszy i najbardziej zaawansowany samolot elektryczny może przewozić maksymalnie dwóch pasażerów i latać przez trzy godziny, zanim będzie wymagał ponownego ładowania. Dla porównania, Boeing 787 może przewieźć do 300 pasażerów i latać przez prawie 20 godzin, zanim wyczerpią się jego zbiorniki z paliwem.

Innymi słowy, klasyczne samoloty nadal pozostaną w grze. Nie oznacza to, że warto zatrzymać rozwój elektrycznych odpowiedników.

