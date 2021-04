Airbus chce użyć laserów by połączyć samoloty z internetem

Słynny koncern lotniczy pracuje nad nową technologią UltraAir. Ma ona wykorzystywać systemy laserowe do zapewnienia stałej i bezpośredniej łączności internetowej z lecącym samolotem.

Zdjęcie Airbus / materiały prasowe

Koncerny lotnicze od dawna głowią się nad rozwiązaniem problemu, dotyczącego kiepskiej łączności internetowej na pokładach samolotów. Wszystko jednak wskazuje, że rozwiązanie może być tuż za rogiem.

Airbus wraz z Holenderską agencją kosmiczną opracowuje bowiem innowacyjny system UltraAir. Ma on wykorzystywać lasery do bezpośredniego łączenia samolotu z satelitami geostacjonarnymi. Nowa technologia umożliwi statkom powietrznym i satelitom komunikację bez korzystania z tradycyjnych pasm częstotliwości radiowych. Rozwiązanie to oferuje wiele korzyści. Łącza laserowe posiadają o wiele węższą wiązkę oraz zużywają mniej energii niż dotychczas stosowane radio. Dzięki temu pozwalają uniknąć wszelkich zakłóceń.

Samoloty połączone z internetem poprzez wspomniane rozwiązanie, mogłyby odbierać prędkość połączenia na poziomie nawet 1,8 Gb/s.

Airbus zapowiedział, że pierwsze testy nowej technologii, zostaną przeprowadzone do końca 2021 roku. Początkowe próby zostaną przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, dopiero w późniejszym etapie firma rozpocznie testy naziemne.

System w wersji demonstracyjnej ma zawitać na pokłady samolotów w pierwszej połowie 2022 roku.