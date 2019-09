Użytkownicy samochodowego interfejsu marki Apple już niebawem otrzymają kolejne udogodnienie. Mowa tu o popularnej aplikacji Yanosik.

Zdjęcie Yanosik także w Apple CarPlay /materiały prasowe

Apple CarPlay to specjalnie dedykowany interfejs przenoszący czynności wykonywane na telefonie iPhone na wyświetlacz samochodowy.

Reklama

Dzięki temu kierowca w łatwy sposób może sparować wszystkie najważniejsze informacje ze swojego urządzenia wprost do pojazdu. Funkcja CarPlay korzysta m.in. z funkcji Sterowanie głosowego Siri, co pozwala to wypowiadać polecenia podczas jazdy oraz rozbudowanej nawigacji korzystającej z map Apple.

Informację potwierdzili sami twórcy na Twitterze.