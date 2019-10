Ta wiadomość z pewnością ucieszy posiadaczy iPhonów oraz samochodów z interfejsem CarPlay. Od dziś mogą oni przenieść możliwości aplikacji Yanosik z telefonu na ekran w swoim aucie.

Ideą Apple CarPlay było stworzenie dla kierowcy takiego interfejsu do współpracy z jego ulubionymi aplikacjami, który umożliwi korzystanie z nich, bez konieczności używania telefonu w czasie jazdy. Ważne jest również to, że wszystkie aplikacje dostępne na tej platformie muszą posiadać uspójniony wygląd, np. w zakresie rozmieszczenia przycisków. Dzięki temu obsługa aplikacji staje się jeszcze bardziej intuicyjna, a w trakcie jazdy jest to bardzo istotne.

Wersja aplikacji Yanosik przygotowana dla Apple CarPlay skupia się wyłącznie na funkcji ostrzegania i nawigacji. Kierowcy mogą więc skorzystać z powiadomień o sytuacji na drodze oraz wyznaczania tras w oparciu o dane o natężeniu ruchu (technologia Smart Traffic). Jednak, aby skorzystać z dodatkowych funkcji oferowanych przez Yanosika, takich jak możliwość dodania samochodu czy korzystania z kuponów, użytkownik będzie musiał wrócić do wersji smartfonowej. W CarPlay nie będą natomiast wyświetlane żadne treści reklamowe z aplikacji.

Co z Androidem?

Drugim popularnym rozwiązaniem umożliwiającym lepsze połączenie smartfona z samochodem jest Android Auto. Pojawia się więc pytanie, kiedy aplikacja Yanosik będzie dostępna dla tej platformy. Mogłoby się wydawać, że skoro jest już dla Apple CarPlay, to pewnie lada chwila również w Android Auto? Wbrew pozorom sytuacja nie jest jednak tak oczywista. - Niestety nie możemy określić czy aplikacja pojawi się w Android Auto. Jest to zamknięty system i obecnie nie mamy możliwości wprowadzenia jej na tę platformę ze względu na akceptację rozwiązań nawigacyjnych tylko konkretnego systemu- wyjaśnia Magda Zglińska, Yanosik - Jeżeli w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie, to oczywiście chętnie przygotujemy odpowiednią wersję. - dodaje.