Wirtualna wycieczka po fabryce Audi

Pomimo pandemii koronawirusa i wstrzymanej produkcji, klienci i fani Audi mogą wybrać się na wycieczkę po technicznie zaawansowanych liniach produkcyjnych niemieckiej marki. Wszystko w ramach internetowego projektu AudiStream

Zdjęcie Fabryka Audi na wyciągnięcie ręki /materiały prasowe

Z powodu pandemii koronawirusa, do odwołania zostały wstrzymane wszelkie wycieczki po fabryce Audi w Ingolstadt. Jednak wszystkim gościom - którzy dotychczas zjeżdżali do miasta, by na żywo zobaczyć procesy produkcyjne samochodu z czterema pierścieniami w logo - Audi proponuje teraz alternatywną formę takich wycieczek: online na AudiStream. Zainteresowani mogą wziąć udział w takiej wycieczce na ekranie swojego komputera lub innego urządzenia mobilnego, nie ruszając się z domu. Doświadczeni przewodnicy wprost ze studia opowiadają podczas takiej wycieczki o procesach produkcyjnych w Ingolstadt. Dzięki materiałom video, uczestnicy mogą się w ten sposób dowiedzieć jak wytarzane są samochody marki Audi. Dodatkowo przewodnicy opowiadają o ciekawych rozwiązaniach technicznych Audi i na żywo odpowiadają na stawiane przez uczestników pytania.

Dzięki wiedzy zdobytej podczas setek oprowadzonych po fabryce Audi w Ingolstadt wycieczek, przewodnicy na podstawie indywidualnych sugestii i zainteresowań internetowych uczestników sami określają trasę takiej niemal 20-minutowej wyprawy online po zakładzie. Uczestnicy już na początku wybierają godzinę rozpoczęcia wycieczki i język przewodnika: niemiecki lub angielski. Wszystko na oficjalnej stronie niemieckiego producenta.

Udział w internetowej wycieczce jest darmowy, a uczestnicy bezpośrednio na stronie mogą sobie rezerwować dogodne dla siebie terminy transmisji.