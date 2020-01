Wielka Brytania testuje bezprzewodowe ładowanie elektrycznych taksówek

Miasto Nottingham zostało objęte specjalnym programem testowym. Jego zadaniem jest sprawdzenie opłacalności technologii bezprzewodowego ładowania elektrycznych pojazdów.

Inwestycja kosztująca Wielką Brytanie niemal 4,5 miliona dolarów stanowi rozwinięcie strategii "oczyszczania miast". Jej głównym założeniem jest stopniowe wymienianie pojazdów komunikacji miejskiej ze spalinowych na elektryczne.

Sześciomiesięczny okres próbny zakłada zainstalowanie w wybranych taksówkach specjalnego modułu umożliwiającego ładowanie bezprzewodowe w trakcie postoju. Jako główną zaletę tego rozwiązania wymienia się skrócony czas "tankowania" bez potrzeby stania w kolejce do często zajętych, fizycznych stacji. W ten sposób rząd nie tylko usprawnia transport publiczny, ale także sprawdza sens takiego rozwiązania w przypadku chęci wprowadzenia go do użytku ogólnego.

Niedawno podobne rozwiązanie sprawdzano w norweskim Oslo.