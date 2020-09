W USA za paliwo, zapłacisz głosem

Możliwość płacenia na stacjach gotówką czy kartą kredytową nikogo już nie dziwi. Co innego jeśli w tym celu wykorzystamy zwykłe słowa. Na takie rozwiązanie pozwoli bowiem Amazon Alexa.

Zdjęcie Amazon /YouTube

Funkcja aktywacji dystrybutora oraz automatycznej zapłaty, bez wychodzenia z samochodu, była po raz pierwszy prezentowana podczas tegorocznych targów CES. Jak informują zagraniczne źródła - innowacyjna metoda jest już wdrażana na ponad 11500 stacjach, na terenie USA.

Reklama

Jak to działa? Do obsługi wystarczy samochód z zintegrowaną obsługą funkcji inteligentnego asystenta Amazona. Aby aktywować dystrybutor (w USA jest to wymagane) oraz automatycznie zapłacić po tankowaniu pojazdu, wystarczy jedynie poinformować o tym Alexę. Program poprosi o potwierdzenie lokalizacji, a także stanowiska na którym się znajdujemy.

Całość można obejrzeć na poniższym materiale wideo.

Wideo youtube

Niestety nie wiadomo czy system kiedykolwiek trafi do Polski. Biorąc jednak pod uwagę nieco inną procedurę tankowania niż za oceanem, niekoniecznie oznaczałoby to szybszy i wygodniejszy sposób.