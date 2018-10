W przyszłości reflektory pomogą zwiększyć bezpieczeństwo

Innowacyjna technologia systemów oświetlenia jednocześnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa i otwiera drzwi do coraz bardziej spersonalizowanego wyglądu pojazdów. Volkswagen zaprezentował w jaki sposób systemy oświetlenia będą w przyszłości potrafiły przekazywać informacje i zwiększać bezpieczeństwo.

Zdjęcie Reflektory będą potrafiły wyświetlać informacje bezpośrednio na drodze /materiały prasowe

Współcześni inżynierowie i styliści wykorzystują cały szereg nowatorskich technologii, aby poprawić jakość oświetlenia, a tym samym bezpieczeństwo na drogach. Autonomiczne samochody przyszłości będą konfrontować użytkowników dróg z nową rzeczywistością na drodze, np. z sytuacjami takimi jak brak kontaktu wzrokowego z kierowcami.

Reklama

W tym miejscu wkraczają zupełnie nowe, interaktywne funkcje oświetlenia. Nowe systemy oświetlenia będą obejmowały reflektory mikro-pikselowe HD składające się z 30.000 punktów świetlnych i wysokiej jakości reflektory LED jako niedrogą alternatywę dla wciąż bardzo kosztownych świateł laserowych. Mikro-pikselowe reflektory HD jako pierwsze będą potrafiły wyświetlać informacje bezpośrednio na drodze, co jeszcze bardziej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Technologia ta umożliwi także opracowanie nowych systemów asystujących, jak "Optical Lane Assist". Reflektory HD już teraz mogą wyświetlić pasy przed pojazdem, aby dostarczyć kierowcy dokładną informację o szerokości pojazdu (łącznie z przyczepą) i o odległości do linii wyznaczających pas ruchu, na przykład w miejscu robót drogowych. Pasy podążają przed autem również w trakcie pokonywania zakrętu. Takie i inne funkcje oświetlenia, które poprawiają bezpieczeństwo są testowane w reflektorach HD-LCD.

Nowe systemy zrewolucjonizują również tylne światła wykonane w technologii LED. Dzięki nim możliwe będzie włączenie sygnału ostrzegawczego, który w niebezpiecznej sytuacji - takiej jak, na przykład, korek na autostradzie - pozwoli uniknąć zagrożenia za pomocą komunikacji między samochodami. Nowe funkcje asystujące oparte na mikrosoczewkach, poprawią z kolei bezpieczeństwo podczas manewrowania. System ten będzie mógł wyświetlać trasę przejazdu na drodze, aby ostrzec przechodniów.

Tunel świetlny Volkswagena skraca czas projektowania

W zakładzie w Wolfsburgu Volkswagen uruchomił własne centrum doskonalenia systemów oświetlenia. Tunel świetlny ośrodka badawczo-rozwojowego liczy 100 m długości, 15 m szerokości i 5 m wysokości. Volkswagen wykorzystuje go do m.in. symulowania sytuacji drogowych, podczas których testuje rozwiązania stosowane zarówno w dzisiejszych, jak i w przyszłych modelach. Testy można rejestrować i powtarzać. Dzięki powtarzalności warunków testów systemy mogą być porównywane i oceniane lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Centrum jest również idealnym miejscem do zbadania, w jaki sposób kierowcy i piesi postrzegają światło. Tunel świetlny skrócił także czas opracowywania nowych reflektorów, świateł tylnych i oświetlenia wnętrza, ponieważ pozwala zmniejszyć liczbę czasochłonnych jazd testowych nocą. Dzięki temu postępy w rozwoju oświetlenia można prędzej wdrażać do produkcji seryjnej - szybko zwiększając bezpieczeństwo i korzyści wszystkich użytkowników dróg.