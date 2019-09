W Polsce rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych

Według danych z końca sierpnia br., po polskich drogach jeżdżą 6 672 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Stanowi to niemal 89% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Zdjęcie Po naszych drogach porusza się już 6 672 elektryków /123RF/PICSEL

Pod koniec sierpnia 2019 r. w Polsce zarejestrowane były 6 672 elektryczne samochody osobowe, z których dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 4 178, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 2 494. Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce niezmiennie wynosi 63% do 37%. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 388 szt., a liczba autobusów elektrycznych wzrosła do 206 szt.

Reklama

- Dzięki aktywności Solarisa i Volvo, Polska wyrosła na europejskiego lidera pod względem eksportu zelektryfikowanych autobusów. Z kolei na skutek ostatnio ogłoszonych lub rozstrzygniętych przetargów na dostawę pojazdów tego typu, m.in. 130 elektrobusów trafi do Warszawy, a 50 do Krakowa, znajdujemy się w czołówce również w zakresie wdrażania zero- i niskoemisyjnego transportu publicznego - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Konsekwentnie rośnie liczba rejestracji elektrycznych motorowerów i motocykli, które na koniec sierpnia osiągnęły liczbę 5 731 szt.

- Ten wynik wpisuje się w ogólne rosnące zainteresowanie rynkiem jednośladów. Od początku roku w Polsce zarejestrowano łącznie 31 130 tylko nowych jednośladów - o 6 697 sztuk więcej niż w analogicznym czasie w 2018 i o 587 sztuk więcej niż w roku 2017. Do rosnącej liczby rejestracji motocykli i szczególnie motorowerów z napędem elektrycznym na pewno przyczynił się znacznie niższy koszt użytkowania oraz stosunkowo łatwy sposób naładowania takiego pojazdu. Popyt na elektryczne jednoślady jest też odpowiedzią na coraz mocniej propagowany w Polsce trend na elektromobilność - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Na koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 888 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 611 punktów). 30% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach internetowych organizacji.