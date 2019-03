W pełni elektryczne coupé od Audi

Podczas trwającego Geneva Motor Show 2019, Audi zaprezentowało swój nowoczesny, elektryczny koncept Audi e-tron GT. Według planów, samochód ma trafić do produkcji już za dwa lata.

Zdjęcie Audi e-tron GT concept /materiały prasowe

Cztery drzwi, cztery fotele i 2,90 m. rozstawu osi. Wnętrze Audi e-tron GT concept to połączenie codziennej użyteczności z wysoką jakością znaną z innych modeli niemieckiego producenta. Konsola środkowa została wyposażona w potężny ekran dotykowy u góry, który wraz z cyfrowym panelem tablicy rozdzielczej dają pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami sterującymi i systemami infotainment. Oba monitory wyświetlają różne opcje i mogą mieć zróżnicowane ustawienia, zależne od preferencji kierowcy. Wszystkie funkcje obsługuje się za pomocą dotyku z systemem haptycznej reakcji zwrotnej.

Pojazd został wyposażony w dwa osobne silniki elektryczne - po jednym na przedniej i na tylnej osi, wytwarzające w sumie 434 kW (590 KM) mocy systemowej. Oba, to będące w ciągłej gotowości silniki synchroniczne. Wytworzony przez nie moment obrotowy przenoszony jest na drogę za pośrednictwem napędu na cztery koła.



Zdjęcie Audi e-tron GT concept / materiały prasowe

Zasięg koncepcyjnego auta podawany przez Audi to ponad 400 kilometrów, co oczywiście będzie jeszcze w przyszłości determinowane standardami nowego cyklu WLTP. Energia napędowa samochodu pochodzi z litowo-jonowego akumulatora o pojemności ponad 90 kWh. Płaski akumulator zajmuje całą powierzchnię pomiędzy osiami, pod podłogą przedziału pasażerskiego.

Akumulator Audi e-tron GT concept może być ładowany na dwa sposoby: z użyciem kabla, przez przykryte klapką gniazdo umieszczone po lewej stronie przodu pojazdu albo bezprzewodowo - indukcyjnie z wykorzystaniem układu Audi Wireless Charging. W tym przypadku płyta ładująca z zatopioną w niej cewką elektryczną zamontowana jest na stałe w podłodze miejsca, w którym parkuje auto i podłączona do sieci elektrycznej. Zmienne pole magnetyczne indukuje wtedy zmienne napięcie w drugiej cewce zamontowanej w podłodze samochodu. Dzięki mocy ładowania 11 kW, akumulator Audi e-tron GT concept ładuje się do pełna w ciągu jednej nocy.

Zdjęcie Audi e-tron GT concept / materiały prasowe

Ładowanie przewodowe jest znacznie szybsze z racji tego, że czterodrzwiowe coupé podłącza się do systemu 800-woltowego. System ten, w porównaniu do obecnie używanych, wydatnie skraca czas ładowania. Do naładowania akumulatora do wartości ok. 80 procent jego pojemności wystarcza ok. 20 minut, co pozwala na przejechanie kolejnych 320 kilometrów (wg. cyklu WLTP). Audi e-tron GT concept może być również ładowane przy konwencjonalnych kolumnach o niższym napięciu. Taką możliwość daje kierowcy dostęp do coraz gęstszej sieci punktów ładowania.

Seryjna produkcja Audi e-tron GT rozpocznie się pod koniec roku 2020.