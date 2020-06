Volvo skorzysta z technologii Waymo w celu rozwoju pojazdów autonomicznych

Szwedzki producent zawarł sojusz z firmą Waymo, która od teraz ma być wyłączonym partnerem Volvo w zakresie rozwoju autonomicznej jazdy.

Zdjęcie Autonomiczne Volvo XC90 /123RF/PICSEL

Umowa dotyczy wymiany technologii pomiędzy firmami, co ma w dużym stopniu przyczynić się do szybszego rozwoju oraz wprowadzenia do pojazdów Volvo autonomii na poziomie 4.

Samochody wyposażone w ten rodzaj technologii mają zapewniać w pełni autonomiczną jazdę, bez udziału kierowcy - także podczas skomplikowanych manewrów na skrzyżowaniach. Ponadto pojazdy wzajemnie się informują o planowanych manewrach.

Obie firmy nie sprecyzowały, kiedy takie rozwiązanie mogłoby trafić do samochodów cywilnych.

Waymo, amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się rozwojem autonomicznych samochodów, współpracuje obecnie z wieloma producentami samochodów. Oprócz podpisanych umów z takimi koncernami jak Renault, Nissan, Fiat Chrysler czy Jaguar, firma pracuje także nad swoimi modelami ciężarowych pojazdów.