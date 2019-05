Volkswagen oferuje internetową rezerwację elektrycznego ID.3

Każdy, kto chce zapewnić sobie pierwszeństwo do zamówienia najnowszego modelu niemieckiego producenta od teraz ma taką możliwość. Rezerwacja modelu ID.3 w edycji specjalnej jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej.

Zdjęcie Produkcja ID.3 rozpocznie się pod koniec 2019 roku. /materiały prasowe

Do dokonania rezerwacji jest konieczna wpłata depozytu w wysokości 5.000 zł. Wszyscy, którzy zarezerwują i w późniejszym etapie zamówią elektryczny model ID.3 z serii limitowanej, otrzymają w cenie auta Wallbox o maksymalnej mocy ładowania 11 kW. W Niemczech cena ID.3 z serii limitowanej będzie zaczynać się poniżej 40 tys. euro. Samochód jest wyposażony w akumulator, który zapewnia zasięg do 420 km (WLTP). Cena startowa ID.3 z akumulatorem o mniejszej pojemności i zasięgiem do 330 km (WLTP) będzie zaczynała się w Niemczech poniżej 30 tys. euro (ceny na polskim rynku nie są jeszcze znane).

Reklama

Osobom, które skorzystają z możliwości zarezerwowania pierwszeństwa w zakupie ID.3 z serii limitowanej Volkswagen zapewnia bezpłatne zasilanie auta energią elektryczną do poziomu maksymalnie 2.000 kWh na wszystkich publicznych stacjach ładowania umożliwiających korzystanie z aplikacji Volkswagena WeCharge, a także działających w europejskiej sieci IONITY. Udziałowcem tej sieci jest Volkswagen oferujący tam prąd ze źródeł odnawialnych, jeśli tylko jest to technicznie możliwe.

Volkswagen ID.3 jest oferowany w czterech kolorach i w trzech wersjach wyposażenia do wyboru, w każdej wersji z obręczami kół o dużej średnicy oraz z bogatym wyposażeniem: ID.3 ma wiele urządzeń z zakresu komfortu, np. system Voice Control oraz system nawigacyjny, ID.3 Plus ma dodatkowo reflektory IQ Light oraz nadwozie lakierowane w dwóch kolorach, z kolei wersja ID.3 Max została wyposażona w duży panoramiczny szklany dach oraz wyświetlacz head-up wykorzystujący technologię rzeczywistości rozszerzonej.

Produkcja ID.3 rozpocznie się zgodnie z planem pod koniec 2019 roku. Pierwsze samochody zostaną dostarczone klientom w połowie 2020 roku.