Volkswagen i Siemens chcą poprawić bezpieczeństwo na drogach

Obie firmy wspólnie opracowują system, który ma wzbogacić wymianę informacji między samochodami i cyfrową infrastrukturą otoczenia. Wszystko za sprawą rozwijanych technologii WLANp (ITS-G5) oraz Car2X.

Zdjęcie Bezpieczniejsze skrzyżowania to główny cel Volkswagena i Siemensa /materiały promocyjne

W ramach wspólnego projektu Wolfsburg, Volkswagen i Siemens utworzyły obszar testowy na głównej ulicy miasta, na której dziesięć sygnalizatorów świetlnych wyposażono w urządzenie do transmisji cykli świetlnych do pojazdów znajdujących się w pobliżu za pośrednictwem technologii WLANp (ITS-G5). W przyszłości pojazdy wyposażone w system łączności z otoczeniem typu Car2X będą w stanie przetworzyć te informacje i poinformować kierowcę o tym, że - na przykład - zielone światło jest lub za moment będzie włączone na wszystkich sygnalizatorach wzdłuż jego kierunku jazdy. Dzięki takiej informacji kierowcy będą mogli uniknąć niepotrzebnego hamowania lub przyspieszania. Już w najbliższej przyszłości samochody będą w stanie realizować tego typu funkcje bez udziału kierowcy.

Reklama

Samochody wyposażone w łączność z otoczeniem typu Car2X za pomocą technologii WLANp Volkswagen wprowadzi do oferty już w przyszłym roku. Aby dane z infrastruktury drogowej były jak najpełniejsze, zostaną uzupełnione o dodatkowe komunikaty, które pozwolą na stworzenie rozbudowanego systemu bezpieczeństwa na drogach. Dzięki temu samochody będą w stanie skutecznie zapobiegać wypadkom w sytuacjach, w których teraz kierowca lub pojazd nie dostrzegają innych użytkowników dróg za pomocą własnych zmysłów lub czujników, albo zauważają ich dopiero w ostatniej chwili. W ten sposób lepiej chronieni będą w szczególności piesi i rowerzyści, którzy często są ofiarami wypadków. "Sygnalizatory świetlne oparte na systemach ze sztuczną inteligencją oraz inteligentne metody sterowania mogą dostarczyć samochodom znacznie bardziej precyzyjnych informacji o cyklach czerwonego i zielonego światła niż było to dotychczas możliwe.

W przeciwieństwie do stosunkowo niedokładnych danych dotyczących położenia smartfona, zastosowanie czujników położenia analogicznie w wypadku samochodu gwarantuje bardzo dokładne dane na temat jego pozycji w krytycznym obszarze. To jest niezbędny warunek do uniknięcia fałszywych ostrzeżeń. Poza przeszkodami technicznymi zachowanie prywatności to kolejny aspekt, który mógłby zniechęcić użytkowników do korzystania z lokalizacji przy pomocy ich smartfonów.



Wspólne dążenie do celu

Wiele firm pracuje obecnie nad rozszerzeniem istniejących standardów technologii WLANp. Za sprawą projektu pilotażowego w rzeczywistym ruchu drogowym rozwija się ona bardzo szybko i powinna być gotowa już wkrótce. Jedno jest pewne: Rozbudowany system bezpieczeństwa na drogach będzie skuteczny tylko wtedy, gdy infrastruktura drogowa i wszyscy użytkownicy dróg będą porozumiewać się tym samym językiem. Właśnie dlatego Volkswagen i Siemens wspierają Unię Europejską w jak najszybszym ustanowieniu wiążących ram systemu łączności samochodów z otoczeniem.