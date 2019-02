VISION iV – elektryczny koncept Skody

Skoda przedstawiła szkice najnowszego konceptu VISION iV. Czterodrzwiowy, elektryczny crossover coupé ma zostać zaprezentowany podczas Motor Show w Genewie.

Zdjęcie Skoda VISION iV /materiały prasowe

Koncept czeskiego producenta wyróżnia się mocno usportowionym nadwoziem, olbrzymimi 22-calowymi felgami, a także wyraźnie rozrysowanymi błotnikami. Charakterystyczna opływowa linia, łącząca przód i tył pojazdu, podkreśla powierzchnie drzwi pozbawionych tradycyjnych klamek. Lusterka zewnętrzne zostały zastąpione przez kamery, których obudowa przypomina płetwy rekina.

Potężny tył tworzą kontury aerodynamicznego spoilera oraz charakterystyczne dla marki, LED-owe tylne światła nawiązujące do kształtu litery "C". Element przykuwający uwagę z tyłu samochodu to napis "Skoda" - każda składająca się na niego litera jest podświetlona na czerwono.

Na obecną chwilę nie wiemy nic o szczegółach technicznych modelu VISION iV. Pewnym jest, że w roku 2019 Skoda rozpocznie pierwszy etap produkcji samochodów elektrycznych, a już rok później pojawią się pierwsze samochody marki produkowane na platformie MEB. W kolejnych czterech latach Skoda pragnie zainwestować około dwa miliardy euro w wielopłaszczyznowy rozwój związany z wprowadzeniem do oferty samochodów elektrycznych.