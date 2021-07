Udany lot AirCar. Latające samochody coraz bliżej

​Latające samochody to już nie science fiction - AirCar odbył 35-minutowy lot pomiędzy lotniskami w Nitrze i Bratysławie. To historyczne wydarzenie, które może odmienić branżę motoryzacyjną i lotniczą.

Zdjęcie AirCar może być pierwszym latającym samochodem dostępnym komercyjnie / materiały prasowe

Latający samochód AirCar, który potrzebuje mniej niż trzy minuty, aby przejść do trybu jazdy, gdy dotknie ziemi, wykonał już kolejny, 142. udany lot. Maszyna tym samym jest znacznie bliżej masowej produkcji.

- Ten lot rozpoczyna nową erę podwójnych pojazdów transportowych. Otwiera nową kategorię transportu i zwraca wolność, którą pierwotnie przypisywano samochodom, z powrotem do jednostki - powiedział prof. Stefan Klein po wyjściu z kokpitu AirCar w Bratysławie.



Anton Zajac, współzałożyciel Klein Vision, dodał, że AirCar "zamienił science fiction w rzeczywistość".



Podobnie jak w przypadku hoverboardów, termin "latający samochód" był często używany jako przybliżenie tego, co widzieliśmy w książkach czy filmach SF. Podczas gdy firma AirSpeeder, zajmująca się eVTOL-ami, twierdzi, że urzeczywistnia wyścigi latających samochodów, pojazdy tej firmy są prawdopodobnie bardziej precyzyjnie opisywane jako drony wyścigowe lub UAV.



Z drugiej strony, AirCar to technologia, która jest prawdziwym odzwierciedleniem swojej nazwy. Po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w Bratysławie 28 czerwca, pojazd złożył skrzydła, wciągnął ogon i został odwieziony przez swojego wynalazcę do centrum miasta.



AirCar został wynaleziony przez profesora Stefana Kleina i jest rozwijany pod nazwą Klein Vision. Obecnie w fazie prototypu, pojazd jest wyposażony w silnik BMW o mocy 160 KM, stałe śmigło i spadochron balistyczny. Klein Vision twierdzi również, że dwumiejscowy model waży około 1,1 tony i może unieść dodatkowe 200 kg ładunku.



Wideo AirCar

AirCar Prototype 1 latał na wysokości do 8200 stóp i osiągnął maksymalną prędkość przelotową 190 km/h. Pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego AirCar Prototype 1 wykonał ponad 40 godzin lotów testowych. Podczas tych lotów piloci wykonywali strome skręty pod kątem 45 stopni i inne manewry, aby sprawdzić bezpieczeństwo samolotu hybrydowego.



Następny w kolejce do rozwoju jest AirCar Prototype 2, model przedprodukcyjny firmy, który będzie wyposażony w silnik o mocy 300 KM i osiągnie prędkość przelotową do 300 km/h oraz zasięg 1000 km.



Mimo że pierwotny plan Klein Vision zakładał, że sprzedaż AirCar ruszy w maju 2021 roku, nie udało się tego zrealizować, a testy certyfikacyjne samolotu wciąż trwają.