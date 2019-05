Uber Green - usługa elektrycznych samochodów startuje w Krakowie

Uber wprowadza w Krakowie nową, pilotażową usługę: Uber Green. Oferuje ona mieszkańcom stolicy Małopolski dostęp do w pełni elektrycznych i zero-emisyjnych samochodów.

Zdjęcie Nissan Leaf pokryty mchem - samochód promujący start Uber Green /materiały prasowe

W Polsce pojazdy elektryczne stanowią obecnie mniej niż 1 proc. całkowitej liczby samochodów jeżdżących po ulicach. Większość osób nie ma jednak do nich dostępu, z uwagi na barierę wejścia (wysokie koszty) oraz brak infrastruktury ładowania. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego po naszych ulicach jeździ obecnie 5641 osobowych pojazdów elektrycznych, a tylko od początku roku do końca kwietnia liczba zarejestrowanych “elektryków" wyniosła 1385, co oznacza wzrost aż o 104 proc.. Widać zatem jak na dłoni, że trend jest zwyżkowy. Uber chce zachęcić mieszkańców Krakowa do skorzystania z ekologicznych przejazdów w opcji Uber Green. Firma liczy na to, że w stolicy Małopolski skorzysta z nich przynajmniej 10 tysięcy osób w ciągu 3 najbliższych miesięcy .

- Wierzymy, że przyszłość transportu to współdzielenie przejazdów, najlepiej samochodami elektrycznymi. Decydując się na wprowadzenie pilotażowej usługi Uber Green w Krakowie, mieliśmy jeden cel - udostępnienie możliwości przejazdu pojazdami elektrycznymi większej liczbie osób. Mamy świadomość, że nie możemy działać w tym obszarze sami, dlatego zależy nam na współpracy z władzami miast, organizacjami pozarządowymi, a także producentami samochodów, tak by wspólnie działać na rzecz rozwoju bezemisyjnego transportu w polskich miastach - mówi Ash Kebriti, general manager w firmie Uber w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Usługi takie jak Uber Green mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w miastach, w których są dostępne. Przykładowo: w Porto, w Portugalii tylko po 3 miesiącach programu pilotażowego Uber Green, dzięki elektrycznym pojazdom udało się zaoszczędzić aż 23 tony CO2, które potencjalnie trafiłyby do atmosfery. Z kolei w przypadku Bukaresztu po roku zaoszczędzono aż 64 tony dwutlenku węgla.

W trakcie konferencji promującej Uber Green odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli rządu i władz lokalnych, jak i ekspertów ds. środowiska. Jego głównym tematem była próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób społeczeństwo i sektor prywatny mogą wspólnie pracować nad rozwojem rozwiązań w zakresie mobilności elektrycznej w Polsce.

- W związku z tym, że elektromobilność odgrywa ważną rolę w naszej wspólnej walce z zanieczyszczeniem powietrza, Uber Green, który właśnie debiutuje w Krakowie, jest ważnym krokiem we właściwym kierunku. Mimo że trend związany ze stosowaniem pojazdów elektrycznych szybko się w Polsce rozwija, to wciąż stoimy przed wieloma wyzwaniami. Wierzymy jednak, że Uber Green będzie doskonałym ambasadorem elektromobilności, przybliżając ją każdemu, kto odwiedzi Kraków. Mamy też nadzieję, że usługa zawita niebawem do innych miastach - komentuje Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Cena za przejazd elektrycznym samochodem Uber Green będzie zbliżona do tej, którą zapłacimy za kilometr przejechany w opcji Uber Select. Uber po trzech miesiącach podejmie decyzję, czy kontynuować "zieloną usługę". Firma ma nadzieję, że przez 90 dni Uber Green zostanie wybrany 10 000 razy.