Do sygnałów świetlnych i dźwiękowych jakimi posługują się radiowozy, karetki oraz wozy strażackie, ma dojść trzeci – radiowy, czytamy w serwisie Prawodrogowe.

Gwar korka, głośno ustawione radio czy sama rozmowa w samochodzie, potrafią w dużej mierze przysłonić jakiekolwiek sygnały zewnętrzne. Z tego powodu często nie zawracamy uwagi na ostrzeżenia stosowane w pojazdach uprzywilejowanych. Biorąc to pod uwagę, w polskim sejmie powołano Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych, którego zadaniem jest stworzyć prawo umożliwiające służbom posługiwanie się jeszcze jednym sygnałem ostrzegawczym.

Mowa tu o komunikacie radiowym, który mógłby nadawać treść: "Uwaga! Pojazd na sygnale! Proszę ułatwić przejazd!". Informacja ta miałaby być nadawana zarówno w formie tekstowe jak i głosowej, za każdym razem gdy pojazd uprzywilejowany znajduje się w pobliżu. Zasięg sygnału powinien wynosić ok 200 m, dzięki czemu trafiłby on do radia każdego pojazdu w pobliżu.

Wprowadzenie tzw. trzeciego sygnału mogłoby w dużej mierze ułatwić przyjazd karetkom, policji czy wozom strażackim. Przerywająca audycje informacja mogłaby wpłynąć na szybkość tworzenia korytarzy życia.