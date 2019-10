Toyota zaprezentowała nowy koncept samochodu wodorowego

Premiera elektrycznego, zasilanego wodorem sedana Mirai w 2014 roku sprawiła, że Toyota stała się światowym liderem samochodów na wodorowe ogniwa paliwowe. Teraz koncern prowadzi prace nad nową generacją tego zaawansowanego technologicznie modelu.

Zdjęcie Toyota Mirai /materiały prasowe

Mirai pierwszej generacji przyspieszył wzrost świadomości na świecie na temat technologii wodorowych oraz nowych możliwości, jakie one tworzą dla rozwoju czystego, zrównoważonego transportu. Samochód jest wyrafinowany technologicznie, a jednocześnie praktyczny - ma zasięg od 500 km, łatwo się go tankuje w kilka minut i nie emituje żadnych substancji oprócz wody. Do tej pory Toyota sprzedała 10 000 egzemplarzy Mirai, jednocześnie wspierając rozwój infrastruktury tankowania wodoru na kluczowych rynkach.

Teraz, niemal 5 lat później, na salonie samochodowym w Tokio, 23 października 2019 roku Toyota zaprezentuje drugą generację wodorowego pojazdu. Będzie to nie tylko demonstracja nowej technologii bezemisyjnego napędu na ogniwa paliwowe, ale także dowód, że samochód z alternatywnym napędem może mieć jednocześnie atrakcyjny design i zapewniać bardzo dobre wrażenia z jazdy.

Efektywniejsza praca systemu ogniw paliwowych nie tylko pozwoliła zwiększyć zasięg auta na jednym tankowaniu, ale też przekłada się na bardziej płynne, linearne przyspieszenie, większą kulturę pracy napędu i jego bezpośrednie reakcje. Auto łatwiej się prowadzi na krętych drogach, a maksymalny moment obrotowy dostępny w pełnym zakresie prędkości zapewnia dynamikę i poczucie mocy w każdej sytuacji na drodze - zarówno w mieście, jak i na autostradzie.

Zdjęcie Toyota Mirai / materiały prasowe

Wnętrze samochodu to nowoczesna przestrzeń o przejrzystej strukturze i ciepłej, komfortowej atmosferze, która w dużym stopniu decyduje o tym, że Mirai to samochód, którym przyjemnie się podróżuje. Do najważniejszych elementów wyposażenia należy 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej i deska rozdzielcza sprawiająca wrażenie, że otacza kierowcę. Nowa platforma TNGA i inteligentny rozkład komponentów samochodu pozwoliły swobodnie wygospodarować miejsce dla pięciu pasażerów.

Rynkowa premiera Toyoty Mirai drugiej generacji jest zaplanowana na 2020 rok, początkowo w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Europie.