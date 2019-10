Toyota zapewni autonomiczny transport na Igrzyskach w Tokio

Toyota dostarczy do obsługi Igrzysk Olimpijskich specjalnie zaprojektowane samochody e-Palette Tokyo 2020 Version. Pojazdy są wyposażone w elektryczny napęd na baterie oraz system zautomatyzowanej jazdy.

Zdjęcie Toyota e-Palette Tokyo 2020 Version /materiały prasowe

Zaprezentowane po raz pierwszy w 2018 roku, e-Palette to pierwsze pojazdy Toyoty opracowane specjalnie z myślą o autonomicznym transporcie jako usłudze (Mobility-as-a-Service, Autono-MaaS). Ich opracowanie to jeden z przykładów poszerzania działalności Toyoty o różne formy szeroko rozumianej mobilności, w tym elektryfikację napędów, łączenie pojazdów w sieci za pośrednictwem internetu oraz zaawansowane technologie prowadzenia z myślą o nowych formach współdzielenia pojazdów.

Pojazdy e-Palette Tokyo 2020 Version zostały przystosowane do użytku w wioskach olimpijskich i paraolimpijskich. Są wyposażone w szerokie, rozsuwane drzwi i elektrycznie otwierane podjazdy, które ułatwiają wejście do środka zawodnikom, w tym paraolimpijczykom. Za kierowanie nimi odpowiada system autonomicznej jazdy na poziomie 4 wg SAE przy prędkości do 20 km/h. Dla bezpieczeństwa każdy pojazd będzie nadzorowany przez operatora, który w razie potrzeby będzie mógł przejąć kontrolę.

Igrzyska Olimpijskie to idealna okazja do przetestowania e-Palette w rzeczywistych warunkach, co posłuży do dalszego rozwoju systemów Mobility-as-a-Service (transportu jako usługi).