Toyota i Carmera stworzą systemem generowania map dla pojazdów autonomicznych

By autonomiczny transport miał sens, potrzebuje do działania dokładnych map w wysokiej rozdzielczości. Stworzenie takiej mapy dla każdej drogi na świecie to ogrom pracy. Pomóc ma w tym najnowszy projekt Toyoty i firmy Carmera.

Zdjęcie Autonomiczna jazda wymaga wiarygodnych informacji o drogach /materiały prasowe

Autonomiczna jazda wymaga wiarygodnych informacji o drogach opartych na dokładnie odwzorowanym terenie. Obecnie mapy dla autonomicznych samochodów są tworzone za sprawą ograniczonej liczby bardzo drogich, wyspecjalizowanych pojazdów. Jest to długi, prowadzony manualnie proces.

W programie pilotażowym Toyoty i Carmery zostaną umieszczone w samochodach testowych kamery, które przez wiele miesięcy będą zbierały dane na przedmieściach Tokio. Będą to komponenty systemu Toyota Safety Sense (TSS), pakietu funkcji bezpieczeństwa czynnego, w który Toyota wyposaża swoje samochody sprzedawane na całym świecie. Zdjęcia i inne dane zbierane przez kamerę TSS będą przetwarzane w czasie rzeczywistym przez platformę cyfrową Carmery, która na ich podstawie będzie automatycznie generowała mapę HD.

Automatyczne łączenie map generowanych przez techniki zastosowane w tym projekcie z cyfrowymi mapami działającymi obecnie sprawi, że w przyszłości dane o drogach dla samochodów autonomicznych będą jeszcze bardziej szczegółowe i wiarygodne. Kiedy program zostanie w pełni wdrożony, generowanie map HD na podstawie danych zbieranych z milionów prywatnych samochodów poruszających się po całym świecie umożliwi szybsze wdrożenie zautomatyzowanej jazdy na wszystkich drogach.

Montaż dostępnych na rynku urządzeń do zbierania i transmisji danych o jeździe w samochodach testowych Toyoty pozwoli na generowanie map HD na podstawie większej liczby źródeł, to znaczy samochodów, które nie są fabrycznie wyposażone w TSS. Wzbogaci również istniejące już zbiory danych firmy Carmera.