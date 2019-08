TomTom wprowadza nowe narzędzia, aby wspierać pojazdy elektryczne

Firma TomTom wprowadza dwa nowe API dla programistów, które pomogą budować aplikacje wspierające mobilność elektryczną. Mowa o TomTom Long Distance EV Routing API i TomTom EV Charging Stations Availability API.

Zdjęcie Nowe narzędzie TomTom /materiały prasowe

TomTom oferuje narzędzia do tworzenia aplikacji dla kierowców tych pojazdów. Do wspomnianych narzędzi zalicza się m.in. TomTom Routing API, dzięki któremu można łatwo obliczyć rzeczywisty zasięg osiągalny dla pojazdów elektrycznych, aby znaleźć najbardziej energooszczędną trasę - brana pod uwagę jest charakterystyka pojazdu i sieci drogowej, jak również schematy ruchu drogowego.



Long Distance EV Routing API ułatwia użytkownikom pokonywanie trasy z punktu A do punktu B na jednym ładowaniu. Algorytm tras, zaprojektowany specjalnie w celu optymalizacji czasu podróży, oblicza trasę, w tym przystanki do ładowania, wyświetlając szacowany czas przyjazdu, który uwzględnia również czas ładowania. EV Charging Stations Availability API dostarcza z kolei informacje o dostępności stacji ładowania uwzględniając typ wtyczki. Kierowca przed przyjazdem może sprawdzić, czy punkt ładowania jest dostępny do użytku, czy też nie.



- Przyszłość mobilności jest połączona, współdzielona, zautomatyzowana i zdecydowanie elektryczna. Ta elektryczna rewolucja wiąże się z nowymi wyzwaniami, takimi jak niepewność związana z zasięgiem pojazdu, które wymagają nowej generacji technologii lokalizacyjnej. TomTom oferuje deweloperom doskonały zestaw narzędzi do tworzenia innowacyjnych i użytecznych usług lokalizacyjnych dla kierowców pojazdów elektrycznych. Pomoże on znieść bariery i przyczyni się do powszechnego stosowania tych pojazdów, tworząc tym samym świat wolny od emisji spalin - powiedział Anders Truelsen, Managing Director, TomTom Enterprise.



Deweloperzy mogą rozpocząć budowanie mobilności elektrycznej za pomocą zestawów SDK i interfejsów API TomTom na portalu TomTom dla programistów.