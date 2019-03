TomTom GO Premium - nowa uniwersalna nawigacja

Firma TomTom ogłosiła wprowadzenie na rynek urządzenia GO Premium. Ta nawigacja została opracowana z myślą o bezpieczeństwie, pomaga kierowcom podczas całej podróży, od momentu wejścia do pojazdu, aż do ostatnich chwil podróży.

Zdjęcie TomTom GO Premium /materiały prasowe

TomTom GO Premium z zaawansowaną nawigacją i informacjami o ruchu drogowym jest wyposażone w kilka nowych funkcji, takich jak IFTTT (If This Then That). Usługa IFTTT umożliwia TomTom GO Premium łączenie się z urządzeniami domowymi, interakcję z osobistymi asystentami cyfrowymi, synchronizację spotkań i otrzymywanie powiadomień - dla przykładu po powrocie do domu brama garażowa otworzy się automatycznie, a po wyjściu z domu zgasną światła.

Dzięki wbudowanej usłudze WiFi można mieć pewność, że oprogramowanie oraz mapa są aktualne. Kierowca ma możliwość skorzystania z aplikacji TomTom MyDrive, aby wstępnie zaplanować trasę i wysłać cel podróży do urządzenia. Podczas jazdy TomTom GO Premium może udostępniać lokalizację oraz czas przyjazdu kontaktom, a po dotarciu na miejsce w aplikacji TomTom MyDrive można sprawdzić jak dotrzeć pieszo do właściwego celu podróży.

Wraz z rynkową premierą TomTom GO Premium, firma świętuje także kolejny kamień milowy: 100 milionów sprzedanych produktów nawigacyjnych TomTom. Aby to uczcić, nowe urządzenie będzie dostępne w wersji standardowej oraz specjalnej o nazwie TomTom GO Premium X, która jest wykończona szczotkowanym złotem i jest dostępna tylko na stronie firmy.



TomTom GO Premium z 5-calowym lub 6-calowym, w pełni interaktywnym ekranem dotykowym, jest dostępny w Europie na stronie w wybranych sklepach w cenie 1499 zł (5") i 1699 zł (6").