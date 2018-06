TomTom GO Camper - nowa nawigacja dla podróżujących kamperami

Firma TomTom wprowadza na polski rynek nowy produkt - nawigację GO Camper. Została ona stworzona aby pomóc podróżującym kamperami oraz z przyczepami kempingowymi przemieszczać się bez żadnych obaw.

Zdjęcie TomTom GO Camper /materiały prasowe

TomTom GO Camper posiada Dożywotnie Mapy Świata dla kamperów i przyczep kempingowych, które pomagają upewnić się, że kierowca jedzie po właściwej drodze dostosowanej do typu, rozmiaru, masy i prędkości pojazdu, a jednocześnie zawierają specyficzne dla kamperów punkty POI od partnerów takich jak ADAC i ANWB, dzięki czemu można znaleźć pola kempingowe przy swojej trasie. Planowanie wakacji jest jeszcze bardziej przyjemne, ponieważ odkrywa się spektakularne trasy na świecie udostępniane za pośrednictwem platformy TomTom Road Trips. Umożliwia ona personalizowanie swojej przygody na trasie w górach, wzdłuż nadmorskich dróg czy w lasach, jak również dodawanie miejsc docelowych ze smartfona za pośrednictwem aplikacji TomTom MyDrive.



TomTom GO Camper ostrzega również o zbliżaniu się do fotoradarów oraz przypomina o ograniczeniach prędkości.



TomTom GO Camper z 6-calowym, interaktywnym ekranem dotykowym dostępny jest w wybranych sklepach w cenie 1749 zł.