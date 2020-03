Tesla zawiesza pracę w zakładzie w Fremont

Amerykański producent samochodów elektrycznych przystanął na prośby władz stanu Kalifornia i poinformował o zamknięciu swojej fabryki w Fremont.

Zdjęcie Fabryka Tesli w Fremont /123RF/PICSEL

Firma wygasi linię produkcyjną do końca tego tygodnia. Do poniedziałku 23 marca cały zakład ma zostać oficjalnie zamknięty. Na miejscu pozostaną jedynie osoby niezbędne do podtrzymania podstawowej funkcjonalności placówki, w tym ochroniarze, administracja i księgowi odpowiedzialni za wypłacanie wynagrodzeń pracownikom odesłanym do domów.

Ponadto technologiczny gigant opracowuje "bezkontaktowy" program dostarczania wyprodukowanych już pojazdów do oczekujących klientów. Zamknięcie fabryki w Fremont niefortunnie zeszło się ze startem wysyłki elektrycznego Modelu Y. To właśnie tam w większości powstawał pojazd.

Tesla wstrzymuje również działalność swojej fabryki paneli słonecznych w Nowym Jorku. Zakład produkujący akumulatory w Nevadzie będzie jednak wciąż czynny.