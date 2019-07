Olbrzymia stacja odnawiania i ładowania energii powstała w słonecznym mieście Las Vegas w stanie Nevada. Maszyneria jest w stanie wygenerować nawet ~800kWh prądu dziennie.

Zdjęcie Tesla model X /123RF/PICSEL

Supercharger V3 powstał w jednym celu - ma za zadanie magazynować duże ilości energii, a następnie udostępnić je w postaci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Reklama

Stacja obsługuje 39 ładowarek i wykorzystuje specjalnie przystosowane panele słoneczne do generowania i przechowywania energii potrzebnej do ich obsługi. Supercharger V3 pozwala ładować pojazdy marki Tesla z mocą 200 kW, a w przypadku modelu 3 nawet 250 kW. Pozwala to w 15 minut uzupełnić zasięg pojazdu o prawie 180 mil.

W głównym komunikacie można wyczytać, że supercharger V3 nie jest jedynie modernizacją poprzednich rozwiązań, a stworzoną od nowa architekturą. Zmiany doczekało się m.in. chłodzenie, do którego obecnie jest wykorzystywana specjalna ciecz (w przypadku starszych wersji ładowarek korzystano z powietrza).

Pierwsza stacja tego typu została zaprezentowała w marcu tego roku w Fremont w Kalifornii. Kolejny supercharger trafił do klientów w Hawthorne , w pobliżu studia projektowego Tesla. W przyszłości Tesla chce jeszcze bardziej ulepszyć swoje stacje ładowania. Głównym celem jest zwiększenie liczby stanowisk i osiągniecie jeszcze krótszego czasu ładowania.