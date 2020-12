Tesla umożliwi dowolny dostęp do kamer w samochodzie

Samochody marki Tesla posiadają na swoim wyposażeniu wiele kamer wspomagających zaawansowane systemy. Choć uaktywniają się one dopiero w konkretnych sytuacjach, być może już niebawem właściciele będą mieli do nich dowolny dostęp.

Zdjęcie Tesla Model 3 /Getty Images

Jak donosi użytkownik "green" na swoim Twitterze, być może już niebawem Tesla umożliwi dostęp do wszystkich kamer zamontowanych w pojeździe, niezależnie od sytuacji na drodze. Właściciel wspomnianego profilu już wielokrotnie wykrywał w kodzie aktualizacji samochodów, różne wskazówki świadczące o nadchodzących zmianach. Dostęp do kamer mógłby umożliwić szerszy podgląd na warunki wokół samochodu.

Na obecną chwilę jest za wcześnie by pisać cokolwiek na temat zasad działania systemu. Dostęp do kamer może działać podobnie jak w nowych samochodach BMW. Niedawno niemiecki producent zaprezentował nową funkcję BMW Drive Recorder, która umożliwia nagrywanie materiałów o długości do 40 sekund - ma tym samym zastąpić m.in. popularne wideorejestratory.

Elon Musk już od pewnego czasu zapowiada dużą, świąteczną aktualizacje oprogramowania. Małe jednak szansa by opisywana funkcja już teraz trafiła do amerykańskich pojazdów. Pozostaje czekać na oficjalne informacje.