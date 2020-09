Jesteś właścicielem Tesli model Y i chciałbyś by samochód przyspieszał nieco lepiej niż dotychczas? Za odpowiednią kwotę, masz na to szansę.

Zdjęcie Za 2000 dolarów, czyli równowartość około 7800 zł, Tesla przyspieszy posiadany przez nas model /Getty Images

Popularna amerykańska firma oferująca elektryczne samochody kontynuuje dosyć kontrowersyjny program aktualizacji swoich pojazdów. Mowa tu o dopłacaniu za odblokowywanie pewnych, ukrytych funkcji. Wszystko przypomina niezbyt lubiane zjawisko DLC - dodatkowo płatnych modułów do gier komputerowych.

Tym razem Tesla zaoferowała swoim klientom możliwość zwiększenia osiągów w modelu Y. Właściciele pojazdów w wersjach Dual Motor AWD mogą teraz kupić specjalną aktualizację sterownika, by polepszyć przyspieszanie od 0 do 100 km/h - z 4,8 sekundy do 4,3. Wszystko to w cenie wynoszącej 2000 dolarów.

Jakiś czas temu firma umożliwiła to samo właścicielom modelu "3". W tamtym przypadku zmiana przyspieszania również wynosiła 0,5 sekundy.

Pomijając kwestię, że zapewne znajdzie się wielu użytkowników, którzy będą skłonni zapłacić taką sumę, że "urwane" pół sekundy, to jednak sam pomysł na tego typu opłaty jest mocno dyskusyjny.