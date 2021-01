Tesla proszona o tymczasowe wycofanie modeli S i X ze sprzedaży

Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego wystosował prośbę do firmy Tesla o tymczasowe wycofanie dwóch modeli amerykańskiego producenta. Powodem mają być problemy dostępem do niektórych funkcji.

Zdjęcie Tesla Model S /123RF/PICSEL

Nowoczesne samochody, takie jak elektryczne pojazdy amerykańskiej marki Tesla są pełne technologicznych rozwiązań. Większość innowacyjnych komponentów jest dodatkowo połączonych ze sobą, tworząc elektroniczny ekosystem, sterowany najczęściej za pomocą centralnego wyświetlacza. Jego awaria może nieść tragiczne skutki, uniemożliwiając niekiedy zarządzanie większością istotnych funkcji w pojeździe.

Reklama

Niestety jak wynika z niedawnych informacji, wspomniany ekran pełniący funkcje panelu sterującego, ma tendencje do nad wyraz dużej awaryjności. Według Jake'a Fishera, starszego dyrektora w amerykańskim urzędzie ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyświetlacz ten jest odpowiedzialny za dostęp do tak wielu kluczowych systemów w samochodach Tesla, że do czasu całkowitego załatania problemów, modele S i X powinny być tymczasowo wycofane ze sprzedaży.

Na obecną chwilę Tesla nie ustosunkowała się w jakkolwiek sposób do wypowiedzi urzędnika. Gdyby jednak prośba została spełniona, mogłoby to oznaczać olbrzymią akcję serwisową, mogącą obejmować nawet 158 000 pojazdów.