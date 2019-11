Tesla otwiera kolejną „gigafabrykę”

Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, zapowiedział, że kolejna fabryka Tesli powstanie tuż pod Berlinem.

Zdjęcie Tesla model X /123RF/PICSEL

Do wielkich fabryk amerykańskiego giganta, dołączy kolejna. Na miejsce jej budowy wybrano Niemcy, a konkretnie tereny niedaleko Berlina. Tym samym będzie to już trzecia powstająca "gigafabryka" na świecie, zaraz po tych w Szanghaju, Buffalo oraz Reno. Inwestycja może przynieść pracę dla nawet ok. 10 tys. ludzi.



Reklama

Właściciel firmy produkującej elektryczne supersamochody już od pewnego czasu stawiał na Europę. Popularność i szybki rozwój tego rodzaju transportu w Niemczech zapewne przyczyniły się do decyzji o jej ulokowaniu. Co ciekawe również Polska wykazywała zainteresowanie projektem. Premier Morawiecki spotkał się z Elonem Muskiem na początku tego roku.

Według przewidywań, fabryka powinna powstać do 2021 roku.