Tesla opóźnia premierę Cybertrucka - co poszło nie tak?

Według informacji opublikowanych na łamach zachodniego serwisu Electrek, Tesla Cybertruck zaliczy spore opóźnienie. Podobnie jak w przypadku Modelu 3, również tutaj pojawiły się problemy produkcyjne oraz wciąż nierozwiązane przeszkody inżynieryjne. Miały one dotyczyć m.in. całego szkieletu samochodu oraz akumulatorów. Zadania nie ułatwia także wciąż problematyczny niedobór procesorów na rynku.

Choć początkowo Tesla planowała zrealizować część dostaw w 2021 roku, wiadomo już, że zostaną one przełożone na kolejny sezon. Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie konfiguracyjnej modelu Cybertruck.

Tesla Cybertruck to pojazd, który zadebiutował w swojej koncepcyjnej formie na początku 2019 roku. Pojazd zaskoczył designem i swoją wielkością. Potężnych rozmiarów auto (samochód mierzy 5885 mm długości, 2027 mm szerokości i aż 1905 mm wysokości) może być wyposażone w nawet trzy elektryczne silniki trakcyjne, które mają przełożyć się na niebagatelne osiągi. Kanciasty pickup ma przyspieszać do 60 mph (96 km/h) w mniej niż 2,9 s i legitymować się zasięgiem ponad 500 mil. Deklarowana prędkość maksymalna to 209 km/h.