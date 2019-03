Tesla Model Y zadebiutuje w następnym tygodniu

Elon Musk napisał na swoim Twitterze, że długo wyczekiwana Tesla Model Y będzie miała premierę 14 marca podczas konferencji w LA Design Studio.

Zdjęcie Tesla Model Y zadebiutuje już 14 marca /materiały prasowe

Pierwsze informacje dotyczące Modelu Y pojawiły się już w 2015 roku. Samochód miał być prawdziwą rewolucją marki Tesla, począwszy od zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu napędu po ilość dostępnego miejsca. Późniejsze problemy amerykańskiego przedsiębiorstwa przyczyniły się jednak do odłożenia projektu na później, a marka skupiła się na rozwoju innych modeli oraz dostępnych dla nich baterii.

Reklama

Teraz po ponad 4-latach Model Y powraca za sprawą wpisu wystosowanego przez samego Elona Muska na jego Twitterze. Informuje on, że elektryczny pojazd istnieje i zostanie zaprezentowany już 14 marca, podczas specjalnego pokazu w LA Design Studio.

Model Y ma bazować na dotychczas produkowanym SUVie Tesli - modelu 3. W przeciwieństwie do niego, ma być jednak bardziej zbliżony wyglądem do sedana i oferować standardowo otwierane drzwi. Na uwagę zasługują jego rozmiary (ma być większy od swego brata o ponad 10%), co niestety może wpłynąć na zmniejszenie zasięgu (oba modeli dzieli ta sama bateria). Odpowiednio większa ma być również jego cena, która na obecną chwilę powinna wynieść ok 40 tys. dolarów

Jak potwierdza sam Elon Musk, za tydzień nie tylko zobaczymy Model Y w pełnej krasie, ale także poznamy jego pełne dane techniczne, a obecni na miejscu szczęśliwcy będą mieli nawet okazje uczestniczyć w jazdach testowych.