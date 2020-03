Tesla model Y trafia do pierwszych nabywców

Amerykański producent elektrycznych samochodów, poinformował, że pierwsze egzemplarze, nowego modelu Y opuszczają fabryki.

Zdjęcie Tesla Model Y /YouTube

Model Y to niewielki crossover, bazujący na sedanie Modelu 3. Ma on stanowić tańszą alternatywę dla sporych rozmiarów Modelu X. We wnętrzu pojazd zaoferuje znany już 15-calowy ekran dotykowy oraz przestronne wnętrze obejmujące nawet trzeci rząd siedzeń za niewielką dopłatą.

Pierwsze modele mają trafić do klientów jeszcze w tym miesiącu, co jest dobrą informacją dla firmy Tesla. W dobie szalejącej pandemii koronawirusa, amerykański gigant musi zmierzyć się z wieloma problemami natury ekonomicznej.

Co ciekawe, start wysyłki nowego modelu nie został poprzedzony żadnym krzykliwym wydarzeniem. Producent zdecydował się jedynie na udostępnienie krótkiego filmu na platformie YouTube.