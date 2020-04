Tesla Cybertruck z możliwością unoszenia się na wodzie

Elon Musk poinformował, iż Tesla Cybertruck będzie w stanie unosić się na wodzie. Najnowszy samochód amerykańskiego przedsiębiorstwa będzie więc zaskakiwał nie tylko swoim wyglądem.

Zdjęcie Cybertruck - najnowszy elektryczny pojazd firmy Tesla /materiały prasowe

Tesla Cybertruck to pojazd, który pojawi się na rynku dopiero w 2021 roku. Samochód zaprezentowany w 2019 roku zaskakuje designem i według Elona Muska będzie miał jeszcze jednego asa w rękawie. Wygląda na to, że oryginalna konstrukcja pojazdu pozwoli mu unosić się przez chwilę ponad powierzchnią wody. Nie wiadomo jednak, przez jaki okres czasu będzie to możliwe, ale sam fakt wydaje się być bardzo interesujący.

Elon Musk poinformował również, iż w samym aucie znajdzie się pompa ciepła, która pozwoli pojazdowi działać lepiej w niższych temperaturach. To samo rozwiązanie jest już dostępne w innym aucie Tesli - w wersji Model Y.

Ciekawe czym jeszcze zaskoczy nas Cybertruck, kiedy trafi do pierwszych klientów.