Technologia e-POWER trafi do Europy

Nissan ogłosił plan wprowadzenia technologii zelektryfikowanego zespołu napędowego (e-POWER) w Europie.

Zdjęcie Układ e-POWER /materiały prasowe

Układ e-POWER cieszy się dużą popularnością wśród konsumentów w Japonii, gdzie przyczynił się do uzyskania przez Nissana Note statusu najlepiej sprzedającego się samochodu. Składa się on z silnika benzynowego z generatorem mocy, przemiennika, akumulatora i silnika elektrycznego. Wykorzystywany wyłącznie do ładowania akumulatora o wysokiej mocy silnik benzynowy pracuje zawsze z optymalną prędkością. Dzięki temu zapewnia oszczędność paliwa i niski poziom emisji w porównaniu z tradycyjnymi silnikami spalinowymi.

Technologia e-POWER jest obecnie dostępna w modelach Note i Serena w Japonii. Ponad 70% sprzedawanych egzemplarzy modelu Note i prawie połowa egzemplarzy modelu Serena w tym kraju to wersje z układem e-POWER.

Wprowadzenie tej technologii do Europy ugruntuje istotną rolę marki Nissan w segmencie pojazdów zelektryfikowanych w tym regionie, gdzie Nissan LEAF już teraz jest najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym.

Wykorzystując sukces modelu LEAF, układ e-POWER zostanie wprowadzony wraz z szeregiem nowych technologii do najpopularniejszych modeli Nissana w Europie w ciągu najbliższych trzech lat. Do 2022 roku sprzedaż zelektryfikowanych modeli Nissana ma wzrosnąć pięciokrotnie, a do końca owego roku podwoić średnią rynkową.