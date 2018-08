Technologia 5G wspomoże produkcję samochodów

Marka Audi wraz z firmą Ericsson ogłosiły wspólne plany użycia techniki 5G w produkcji samochodów.

Zdjęcie 5G /materiały prasowe

5G to standard komunikacji mobilnej następnej generacji, który poszerza możliwości obecnie funkcjonujących sieci mobilnych, tak by spełniać przyszłe zapotrzebowania zarówno pojedynczych konsumentów, jak i zorganizowanego przemysłu. Sieci 5G zapewnią konsumentom lepszą i szybszą łączność szerokopasmową, natomiast firmom, 5G otwiera możliwości tworzenia aplikacji dla praktycznie wszystkich dziedzin i działań - od połączonych ze sobą pojazdów (connected vehicles), aż po inteligentne fabryki przyszłości.

Technika ta ma wiele cech sieci, które są kluczowe dla Przemysłu 4.0, z jego coraz bardziej elastycznymi i coraz bardziej złożonymi procesami produkcyjnymi. Daje większą przepustowość sieci i pozwala na szybsze przesyłanie danych. Zwiększa też obiecująco wysoce zabezpieczoną dostępność. Co więcej, bardzo niski stopnień opóźnienia zapewnia szybki czas reakcji pomiędzy urządzeniami systemu fabrycznego.

W pierwszej fazie projektu, Audi i Ericsson testować będą aplikację opóźnień krytycznych. Odbędzie się to z wykorzystaniem bezprzewodowo połączonych robotów produkcyjnych wyposażonych w aplikację do klejenia. To powszechnie stosowana technika scalania poszczególnych elementów karoserii samochodowych.

Planowana infrastruktura, którą zostanie stworzona w centrum technicznym w Gaimersheim, obejmie wdrożenie standardu 5G w symulowanym środowisku produkcyjnym, odzwierciedlającym to z fabryki Audi w Ingolstadt i z innych fabryk czterech pierścieni. Laboratorium zostanie wyposażone w sieć Ericssona "Proof-of-Concept" (PoC), która jest otwartym środowiskiem próbnym umożliwiającym wczesne wdrożenie techniki 5G. Sieć zaprojektowano jako integrującą alternatywne lub uzupełniające się rozwiązania techniczne z tymi, których używa się obecnie, czyli np. z Wi-Fi, bezprzewodowym LAN lub przewodową łącznością pomiędzy komponentami produkcyjnymi (Ethernet).