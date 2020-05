Amerykańska firma technologiczna pracuje nad innowacyjnymi bateriami samochodowymi. Mogą one w sporym stopniu obniżyć koszt elektrycznych pojazdów.

Według najnowszego raportu sporządzonego przez agencję Reuters, wszystko wskazuje, że Tesla pracuje nad niedrogim, a przy tym trwałym akumulatorem samochodowym, który może zadebiutować jeszcze w tym roku.

W przeciwieństwie do aut spalinowych, w pojazdach elektrycznych to właśnie bateria jest najważniejszym ogniwem napędowym dla całego systemu. Mnogość zadań, za które odpowiada przyczynia się do sporego kosztu jej produkcji. Stworzenie tańszego akumulatora, może obniżyć cenę całego pojazdu.

Na obecną chwilę brak jednak jakichkolwiek szczegółów. Przecieki wskazują jednak, że nowe akumulatory są już na ukończeniu i jeszcze w tym roku mogą zawitać do modeli "3" produkowanych na chiński rynek.