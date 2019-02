Taksówki w Paryżu bezemisyjne do 2024 roku

Niedawno powołana spółka HysetCo wystartowała z programem wyeliminowania samochodów emitujących spaliny z parku taksówek w Paryżu.

Zdjęcie Toyota od lat angażuje się w rozwój technologii wodorowej /materiały prasowe

Toyota wspólnie z producentem i dystrybutorem wodoru Air Liquide, firmą energetyczną oraz operatorem sieci taksówkowej założyły spółkę HysetCo - pierwszą firmę, której zadaniem jest rozwój transportu wodorowego w Paryżu i okolicach. Głównym założeniem HysetCo ma być rozbudowa parku samochodów na wodorowe ogniwa paliwowe oraz infrastruktury tankowania wodoru w Île-de-France. Najbliższym celem firmy jest stworzenie do 2020 roku w Paryżu floty 600 taksówek. Do końca przyszłego roku Toyota dostarczy 500 sedanów Mirai, które dołączą do 100 takich samochodów pracujących obecnie w rejonie Paryża pod marką Hype.

Spółka HysetCo będzie się zajmowała dystrybucją wodoru oraz opracowywaniem odpowiednich aplikacji. Każdy z partnerów wniesie do projektu swoją wiedzę i zasoby. Ich celem jest rozwój czystego transportu i poprawa jakości powietrza, a także pokazanie, że pojazdy na wodór to rozwiązanie, które pozwoli szybko rozwinąć zrównoważony transport pasażerski na dużą skalę. Jest to element większego programu wyeliminowania samochodów emitujących spaliny z parku taksówek w Paryżu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu 2024.

"Wodór jest jednym z kluczowych rozwiązań, które pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w miastach. Aby to osiągnąć, wszystkie podmioty - producenci, dystrybutorzy, eksperci w dziedzinie transportu - muszą pracować razem" - skomentował Pierre-Étienne Franc, wiceprezydent ds. energii wodorowej w Air Liquide.